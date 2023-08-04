PEMEX в I полугодии сократила чистую прибыль в три раза на фоне снижения добычи

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Мексиканская нефтегазовая компания Petroleos Mexicanos (PEMEX) за первое полугодие получила чистую прибыль в размере 82,2 млрд песо ($4,7 млрд), сообщается в отчете компании.

За первое полугодие 2022 года чистая прибыль составила 247,6 млрд песо ($14,3 млрд). Таким образом, относительно аналогичного периода прошлого года показатель снизился втрое.

Снижение финансовых результатов обусловлено падением доходов от продажи товаров и услуг на 32,7%, до 830 млрд песо.

Кроме того, в отчетном периоде PEMEX сократила добычу нефти до 13-летнего минимума - до 1,599 млн б/с. Аналогичный показатель в первом полугодии 2022 года составлял 1,694 млн б/с.

Кроме того, на 11,9% снизилось производство дизельного топлива, до 135 тысяч б/с, и на 2,4% - бензина, до 259 тысяч б/с.

В настоящее время PEMEX находится под значительным финансовым давлением. Несколько лет назад она столкнулась с самым высоким долгом среди всех крупных нефтяных компаний, который до пандемии составлял $100 млрд, долгосрочным снижением добычи и существенным перерасходом средств. По состоянию на 30 июня 2023 года объем долга составляет $110,5 млрд, почти половину из которого компания должна погасить в течение четырех лет.