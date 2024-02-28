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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Нефтегазовая PEMEX в 2023 году увеличила чистую прибыль на 7%

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Мексиканская нефтегазовая Petroleos Mexicanos (PEMEX) за 2023 год получила чистую прибыль в 110 млрд песо ($5,9 млрд), что на 7% больше, чем в 2022 году.

Как сообщила компания, ее добыча жидких углеводородов осталась на уровне 1,9 млн баррелей в сутки. Общий объем переработки нефти, с учетом НПЗ Deer Park в Хьюстоне (штат Техас), составил 1,1 млн б/с.

Сейчас PEMEX находится под значительным финансовым давлением. Несколько лет назад она столкнулась с самым высоким долгом среди всех крупных нефтяных компаний, который до пандемии составлял $100 млрд, долгосрочным снижением добычи и существенным перерасходом средств.

По состоянию на конец 2023 года объем долга - $106,1 млрд.

PEMEX Deer Park Мексика
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