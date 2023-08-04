ADNOC купила 30% в проекте разработки газоконденсатного месторождения Апшерон

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) стала акционером проекта разработки газоконденсатного месторождения Апшерон на Каспии, купив по 15% акций у Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР, SOCAR) и у французской TotalEnergies.

"Церемония подписания договора о приобретении компанией ADNOC 30%-го долевого участия в проекте у SOCAR и TotalEnergies состоялась в пятницу. После завершения сделки доля SOCAR и TotalEnergies в проекте "Апшерон" составит по 35%", - сообщила SOCAR.

До сих пор SOCAR и TotalEnergies имели в проекте Апшерон равное долевое участие - по 50%.

SOCAR отмечает, что данное соглашение еще больше укрепит стратегические отношения между Азербайджаном и ОАЭ и укрепит позиции официального Баку как надежного поставщика природного газа.

"Вложение ADNOC своих первый инвестиции в добывающий проект за пределами ОАЭ именно в Азербайджан является еще одним подтверждением благоприятного инвестиционного климата", - говорится в сообщении SOCAR.

Кроме того, SOCAR и ADNOC подписали меморандум о взаимопонимании.

"Документ предусматривает участие Госнефтекомпании Азербайджана в проектах upstream в Абу-Даби и соответствующую поддержку со стороны ADNOC в этом вопросе", - отмечается в сообщении.

Помимо этого, стороны меморандума изучат направления для потенциального сотрудничества в сферах возобновляемых источников и низкоуглеродных решений, а также в области инвестиций в нефтегазовую сферу третьих стран.

Как сообщалось ранее, TotalEnergies и SOCAR 10 июля 2023 года объявили о начале добычи в рамках первой фазы разработки газоконденсатного месторождения Апшерон в Каспийском море.

Разработкой месторождения Апшерон занимается Joint Operating Company of Absheron Petroleum B.V. (JOCAP), учрежденная SOCAR Absheron и Total E&P Absheron. Контракт подписан сроком на 30 лет. Контрактная площадь составляет 747 кв. км.

Блок Апшерон находится в 100 км от Баку на глубине 500 метров. В 2019 году SOCAR и Total завершили бурение добывающей и оценочной скважины "ABD-001" глубиной 7,411 км на месторождении Апшерон. По первоначальной оценке запасы месторождения составляют 300 млрд кубометров газа и 100 млн тонн конденсата, разрабатывать его будут поэтапно.

На первом этапе объем добычи составит 1,5 млрд кубометров в год. На пике в рамках проекта может добываться около 5 млрд кубометров газа в год. Также на месторождении ежесуточно будет добываться около 10 тысяч баррелей конденсата.