Доллар США поднялся до 95 рублей впервые с 28 марта 2022 года

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и юань продолжают обновлять максимальные отметки с весны 2022 года на Московской бирже в пятницу днем. Доллар поднялся до 95 рублей впервые с 28 марта 2022 года. Евро торгуется вблизи 104 рублей впервые с той же даты, китайский юань находится на отметках первой половины апреля 2022 года.

Курс доллара США составил 94,94 руб./$1 в 11:55 по Москве, что на 4,75 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Чуть ранее доллар рос до 95 рублей. Евро к этому времени стоил 103,91 рублей/EUR1, подорожав на 67,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 27,76 копейки до 98,98 рублей.

Курс китайского юаня вырос на 6,5 копейки - до 13,182 руб., в последний раз юань находился на этом уровне 11 апреля 2022 года.

"В четверг в утреннюю сессию доллар предпринял попытки к снижению, однако по мере активизации крупных игроков вновь перешел к росту, при этом пробив все локальные уровни сопротивления. Мы полагаем, что помимо пониженной активности экспортеров, давление на позиции рубля оказывало снижение интереса инвесторов к рисковым активам, ввиду чего все ключевые валюты развивающихся экономик были под давлением. При этом не исключаем, что дополнительное давление на рубль могли оказать спекулянты, отыгрывающие новостной фон, а именно решение Минфина начать с 7 августа приобретение юаней по бюджетному правилу на сумму 1,8 млрд рублей ежедневно и заявления Александра Новака о продолжении добровольного сокращения поставок нефти за счет экспорта в сентябре (на 300 тыс. б/с). На утро пятницы доллар заметно корректировался к рублю, однако затем отыграл почти все снижение. На данный момент мы считаем, что рубль выглядит весьма уязвимым к сохранению понижательного тренда. Опасаемся, что доллар может завершить недельные торги в диапазоне 95-96 руб., надеемся, что сглаживать рост американской валюты будет благоприятная конъюнктура на нефтяном рынке", - комментирует ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников.