Новак заявил о сохраняющихся неопределенностях при стабильном нефтяном рынке

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Мировой рынок нефти в настоящее время стабилен, однако все еще сохраняются неопределенности, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24" по итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).

"Сегодня, на наш взгляд, рынок достаточно стабилен. Котировки находятся на приемлемом уровне. Благодаря действиям ОПЕК+, в том числе и России, обеспечивается баланс спроса и предложения. Мы наблюдаем, кстати, максимальный рост спроса, рекордные показатели, то есть после пандемии мы восстановились, (находимся) выше уровня 2019 года по потреблению нефти в мире - 102,4 млн б/с", - сказал Новак.

Он отметил, что рост спроса на нефть по итогам 2023 года может составить 2,4 млн б/с, а в следующем году - еще на 2,2 млн б/с.