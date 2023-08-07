"ГАЗ" возобновил работу после корпоративного отпуска

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Горьковский автозавод в понедельник возобновил работу после двухнедельного планового корпоративного отпуска, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.

По информации пресс-службы, в период планового корпоративного отпуска, длившегося с 24 июля по 6 августа, отдельные подразделения автозавода функционировали согласно графику проводимых работ. На сборочных и автокомпонентных производствах проводилась модернизация оборудования, во всех подразделениях велись сервисное обслуживание, ремонтные и пуско-наладочные работы, которые невозможно организовать без остановки производства.

"ГАЗ" традиционно уходит в корпоративный отпуск два раза в год: зимой, после новогодних праздников, и летом, в конце июля - начале августа.

Горьковский автозавод группы "ГАЗ" выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили для малого и среднего бизнеса, различных отраслей промышленности, коммунального хозяйства, сельскохозяйственных предприятий, медицинских и школьных учреждений в России и за рубежом.