"ГАЗ" с 24 июля на две недели уйдет в корпоративный отпуск

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Работники Горьковского автозавода уйдут в плановый корпоративный отпуск с 24 июля по 6 августа, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.

Там напомнили, что это традиционный ежегодный, полностью оплачиваемый отпуск, согласованный с профсоюзным комитетом.

В эти две недели отдельные подразделения завода будут работать по согласно графику проводимых работ. На сборочных и автокомпонентных производствах пройдет модернизация оборудования, во всех подразделениях будут вестись сервисное обслуживание, ремонтные и пуско-наладочные работы, которые невозможно организовать без остановки производства.

"ГАЗ" традиционно уходит в корпоративный отпуск два раза в год: зимой, после новогодних праздников, и летом, в конце июля - начале августа.

Горьковский автозавод группы "ГАЗ" выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили для малого и среднего бизнеса, различных отраслей промышленности, коммунального хозяйства, сельскохозяйственных предприятий, медицинских и школьных учреждений в России и за рубежом.