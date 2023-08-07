Berkshire Hathaway завершила II квартал с чистой прибылью за счет инвестдохода

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Berkshire Hathaway, инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета, завершила второй квартал с чистой прибылью за счет повышения стоимости инвестиционного портфеля.

Чистая прибыль компании в апреле-июне составила $35,912 млрд, или $24 775 в расчете на акцию класса "А", по сравнению с чистым убытком в размере $43,621 млрд, или $29 663 на акцию, годом ранее.

Инвестиционный доход Berkshire составил $33,061 млрд против убытка в $66,919 млрд годом ранее. В соответствии с американскими стандартами бухгалтерского учета этот показатель учитывает изменение стоимости принадлежащих компании ценных бумаг и, таким образом, в значительной мере зависит от рыночных колебаний.

Операционная прибыль, которую Баффет называет более показательной для компании и которая не учитывает доходы/потери от инвестиций и деривативов, увеличилась на 6,7% и превысила $10,04 млрд.

Выручка выросла на 21,4% - до $92,5 млрд. В том числе доход подразделения, которое включает железнодорожный, энергетический и коммунальный бизнес, взлетел вдвое и составил $26,9 млрд.

Объем премий, собранных страховым подразделением, повысился на 13,7% - до $20,6 млрд.

Berkshire за минувший квартал выкупила собственные акции на сумму примерно $1,4 млрд.

Общий объем активов компании на конец июня составлял $1 041,573 млрд по сравнению с $948,465 млрд тремя месяцами ранее.

В том числе портфель акций, принадлежащих инвесткомпании, оценивался в $353,409 млрд против $308,793 млрд в конце 2022 года. Почти 78% этой суммы вложено в бумаги пяти компаний: American Express ($26,4 млрд на конец июня), Apple ($177,6 млрд), Bank of America ($29,6 млрд), Coca-Cola ($24,1 млрд) и Chevron ($19,4 млрд). На конец декабря совокупная доля этих компаний в портфеле Berkshire составляла около 75%.

Котировки акций класса "А" Berkshire с начала текущего года подорожали на 13,8%, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил 16,6%. На закрытие торгов в пятницу они стоили $533,6 тысячи.