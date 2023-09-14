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Компания Баффета продала 5,5 млн акций HP на $160 млн

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway продала 5,5 млн акций HP Inc., сократив размер принадлежащего ей пакета до 115,5 млн бумаг, сообщает MarketWatch.

Как говорится в документах, направленных Berkshire в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), продажи прошли с понедельника по среду по средней цене около $29 за акцию на общую сумму примерно $160 млн.

Стоимость пакета инвестфирмы в HP оценивается примерно в $3,3 млрд, исходя из котировок на закрытие торгов 13 сентября. Berkshire нарастила свою долю в производителе компьютерной техники до 12% в апреле 2022 года и нынешняя продажа стала первой после этого, отмечает MarketWatch. Теперь пакет сократился примерно до 11,7%.

Котировки акций HP по итогам торгов в среду снизились на 2,1% - до $28,33. С начала текущего года рыночная стоимость компании выросла на 5,4% (до $28,6 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 16,4%.

Berkshire Hathaway SEC HP Уоррен Баффет США
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