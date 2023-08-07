"Мосбиржа" зарегистрировала программу облигаций "Роснефти" на 1,115 трлн рублей

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - "Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций НК "Роснефть" серии 004P объемом 1 115 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, сообщается в материалах площадки.

Программе присвоен регистрационный номер 4-00122-A-004P-02E.

В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

Ранее представитель "Роснефти" уточнил, что "утверждение программы займа не подразумевает единовременное привлечение долга в размере всего лимита программы, а предоставляет "Роснефти" гибкий подход по выходу на рынок в зависимости от спроса и рыночных условий в определённый момент времени. "Фактическое размещение новых выпусков облигаций в рамках программы будет осуществляться в соответствии с утвержденным бизнес-планом компании", - добавил он.

В предыдущий раз НК выходила на первичный долговой рынок в марте. Тогда "Роснефть" разместила выпуск 10-летних облигаций с офертой через год объемом 15 млрд юаней по ставке 3,5% годовых.

В начале мая компания провела вторичное размещение облигаций серии 001Р-04 в день исполнения оферты по выпуску. Объем вторичного размещения составлял до 20 млрд рублей, цена - не менее 100% от номинала. Срок до следующей оферты по выпуску - 1 год (30 апреля 2024 года). В раскрытии сообщалось, что в рамках оферты по данному выпуску "Роснефть" приобрела 25 817 054 облигации по цене 100% от номинала, или 64,54% выпуска. Итоговый объем вторичного размещения и его цена не раскрывались.

В настоящее время в обращении находятся 34 выпуска биржевых облигаций "Роснефти" на 2 966 млрд руб., выпуск биржевых бондов, номинированных в долларах, объемом $2,5 млрд, и два биржевых выпуска на 30 млрд юаней.