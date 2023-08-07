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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:52

Аналитики отметили рекордный спрос на склады в России в I полугодии

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Спрос на склады в России превысил исторический максимум за полугодие по итогам первой половины 2023 года, подсчитали в IBC Real Estate.

"Объем купленных и арендованных в 1 полугодии 2023 года площадей складской недвижимости по всей России составил 2,7 млн кв. м, - это рекордный показатель за полугодие за всю историю наблюдений", - говорится в исследовании консалтинговой компании.

Спрос за эти полгода уже на +8% больше, чем за весь 2022 год.

52% спроса пришлось на Московский регион (1 431 тысяча кв. м, что практически соответствует уровню всего 2022 года), 19% - на Петербург и Ленинградскую область. На ключевые региональные логистические хабы, среди которых Екатеринбург, Новосибирск, Самара, Краснодар, Казань и Ростов-на-Дону, пришлось лишь 10% спроса.

Усилилось внимание к перспективным логистическим хабам (Саратов, Оренбург, Омск и др.) с выгодным транспортным положением на новых международных транспортных коридорах - доля спроса в этих регионах составила 19% от всего объема по России.

"Отмечаем как рост крупнейших онлайн-операторов, так и усиление регионального присутствия многоканальных ритейлеров (X5 Group, Hoff, DNS). Укрепляют собственные позиции и крупные логистические операторы ("Деловые Линии", "СДЭК", ПЭК), дистрибьюторы автозапчастей, электротехники", - добавили в компании.

X5 Group DNS СДЭК IBC Real Estate Hoff
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