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Инвестиции в торговую недвижимость в России показали рекорд за пять лет

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Объем инвестиций в торговую недвижимость России составил 280 млрд рублей в 2023 году и показал рекорд за последние пять лет, выяснили в IBC Real Estate.

"Общий объем инвестиций в данном сегменте за девять месяцев текущего года достиг 280 млрд рублей. По сравнению с итоговым показателем за весь 2022 год, данное значение демонстрирует шестикратный рост и превышает суммарный объем инвестиций в торговую недвижимость совокупно за последние пять лет более, чем на 20%. В истории развития российского рынка торговой недвижимости такой объем сделок является беспрецедентным и не имеет аналогов в истории", - говорится в исследовании.

Аналитики объясняют это закрытием "трофейных" активов иностранных игроков. Спрос на торговую недвижимость есть не только со стороны девелоперов и инвестфондов, но и непрофильных игроков.

"В следующем году мы ожидаем высокую активность локальных инвесторов по приобретению активов собственников из России и дружественных стран", - спрогнозировал член совета директоров, руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян.

Эксперты уточнили, что объем инвестиций в торговую недвижимость за III квартал 2023 года составил 147 млрд рублей. Большинство продаж связаны с региональной торговой недвижимостью - 58%.

IBC Real Estate Микаэл Казарян
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