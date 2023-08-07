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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

JPMorgan улучшил прогнозы для ВВП США

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Главный экономист по США JPMorgan Chase & Co. Майкл Фероли улучшил прогнозы для американской экономики на 2023-2024 годы. Он больше не ждет рецессии в Штатах, но предупреждает, что риск экономического спада остается высоким. Обзор JPMorgan цитирует Market Watch.

По новому прогнозу Фероли, экономика США увеличится на 2,5% в третьем квартале этого года и на 1,5% в четвертом. Ранее он ожидал повышения ВВП лишь на 0,5% в текущем квартале и его снижения на 0,5% в следующем.

В 2024 году, как ожидает Фероли, экономика США прибавит по 0,5% в первом и втором кварталах и по 1% в третьем и четвертом. Ранее ожидалось снижение ВВП на 0,5% в январе-марте 2024 года и повышение на 0,5%, 2,3% и 1,8% в следующие три квартала.

Улучшение прогнозов Фероли объясняет более сильными, чем ожидалось, данными за третий квартал, ослаблением темпов роста потребительских цен в США, а также растущей вероятностью того, что Федеральная резервная система сможет добиться цели снижения темпов инфляции до целевых без серьезного ущерба для экономики.

Решение проблемы потолка госдолга и принятые американскими регуляторами меры поддержки банковской системы вслед за крахом Silicon Valley Bank также повлияли на улучшение прогнозов.

Тем не менее, Фероли отмечает, что в случае, если инфляция в США вновь начнет ускоряться, Федрезерву придется продолжить подъем ставки, и это отрицательно скажется на американской экономике.

"Хотя и мы, и финансовые рынки считаем, что ФРС закончила с подъемом ставки, ей нужно будет лишь небольшое ускорение инфляции для очередного повышения и, возможно, даже не одного", - считает эксперт.

По прогнозу Фероли, Федрезерв начнет снижать ставку в третьем квартале 2024 года.

JPMorgan США ФРС Silicon Valley Bank Майкл Фероли
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