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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Аналитики ухудшили прогноз роста прибыли компаний США в III квартале

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Прибыли компаний и банков США, акции которых входят в расчет индекса S&P 500, во втором квартале превысили ожидания аналитиков несколько сильнее, чем это бывает обычно, однако ожидания на текущий период ухудшаются, пишет MarketWatch.

Эксперты прогнозируют повышение прибылей в расчете на акцию в июле-сентябре в среднем на 0,2%, в то время как месяц назад предполагался подъем на 0,4%. Поскольку до окончания третьего квартала осталось еще около двух месяцев, а прогноз, вероятно, будет постепенно снижаться в течение периода, ожидания Уолл-стрит относительно динамики прибылей могут стать отрицательными.

Тем не менее, в четвертом квартале аналитики по-прежнему рассчитывают на существенное восстановление. По итогам 2023 года прибыль американских компаний может продемонстрировать увеличение в среднем на 0,8%, по оценкам опрошенных FactSet аналитиков.

Беспокойство среди экспертов по поводу возможного скатывания экономики страны в рецессию в какой-то момент во втором полугодии начало угасать.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл в июле также заявил, что ФРС избавилась от опасений относительно вероятного экономического спада. Сейчас ожидается "заметное замедление роста, начиная с конца текущего года, но учитывая устойчивость экономики в последнее время, рецессия больше не прогнозируется", сказал он.

Однако не все аналитики убеждены в том, что экономический рост сохранится, в том числе сомнения имеются у директора по исследованиям Zacks Шераз Миан.

"Мы по-прежнему ожидаем рецессии, но теперь мы рассчитываем, что она начнется в первом квартале 2024 года, а не в третьем квартале 2023 года", - заявил экономист Jefferies Томас Саймонс.

США Джером Пауэлл ФРС Jefferies Zacks
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