Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Один из крупнейших в США перевозчиков грузов Yellow начал процедуру банкротства

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Yellow Corp., одна из крупнейших американских компаний в сфере грузовых перевозок, подала заявление в суд штата Делавэр в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США, пишет MarketWatch.

The Wall Street Journal написала о том, что компания готовится объявить себя банкротом, в конце июля. Yellow несколько лет борется с оттоком клиентов и ростом задолженности, достигшей $1,5 млрд. В 2020 году компания получила от правительства Соединенных Штатов кредит в размере $700 млн для того, чтобы справиться с последствиями пандемии коронавируса. Yellow погасила лишь $230 млн из этой суммы.

ЭкономикаКрупный американский перевозчик грузов Yellow готовится к банкротствуЧитать подробнее

Штат Yellow насчитывает порядка 30 тыс. сотрудников, из них порядка 22 тыс. входят в профсоюз водителей грузовиков Teamsters.

Бывшие клиенты компании столкнутся с ростом цен, поскольку им придется пользоваться услугами конкурентов, включая FedEx и ABF Freight. Эксперты отмечают, что Yellow традиционно предлагала самые низкие тарифы на перевозки в отрасли.

Акции Yellow рухнули на 52% за последние 12 месяцев.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Валютные резервы Китая в июле выросли до максимума с апреля

Доллар поднялся выше 97 рублей впервые с 25 марта 2022 года

Freedom Holding вышел из капитала "СПБ биржи"

"Автодор" утвердил тарифы за проезд по новым участкам М-12 от Москвы до Арзамаса

"Автодор" утвердил тарифы за проезд по новым участкам М-12 от Москвы до Арзамаса

Генпрокуратура добилась ареста имущества "Метафракса"

"Коммерсантъ" сообщил о выходе из "СГ-Транс" двух основных акционеров

В России с сентября может подорожать индюшатина

В России с сентября может подорожать индюшатина
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });