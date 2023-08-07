Один из крупнейших в США перевозчиков грузов Yellow начал процедуру банкротства

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Yellow Corp., одна из крупнейших американских компаний в сфере грузовых перевозок, подала заявление в суд штата Делавэр в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США, пишет MarketWatch.

The Wall Street Journal написала о том, что компания готовится объявить себя банкротом, в конце июля. Yellow несколько лет борется с оттоком клиентов и ростом задолженности, достигшей $1,5 млрд. В 2020 году компания получила от правительства Соединенных Штатов кредит в размере $700 млн для того, чтобы справиться с последствиями пандемии коронавируса. Yellow погасила лишь $230 млн из этой суммы.

Штат Yellow насчитывает порядка 30 тыс. сотрудников, из них порядка 22 тыс. входят в профсоюз водителей грузовиков Teamsters.

Бывшие клиенты компании столкнутся с ростом цен, поскольку им придется пользоваться услугами конкурентов, включая FedEx и ABF Freight. Эксперты отмечают, что Yellow традиционно предлагала самые низкие тарифы на перевозки в отрасли.

Акции Yellow рухнули на 52% за последние 12 месяцев.