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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

Грузоперевозчик-банкрот Yellow сократил выручку во II квартале на 20%

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Одна из крупнейших американских компаний в сфере грузовых перевозок Yellow Corp., находящаяся в процессе банкротства, отчиталась о сокращении выручки и о чистом убытке во втором квартале 2023 года.

Чистый убыток Yellow в апреле-июне составил $12,3 млн, или 28 центов на акцию, против прибыли в $61,5 млн, или $1,15 на акцию, годом ранее.

Выручка компании сократилась на 20%, до $1,13 млрд с $1,42 млрд.

В минувшие выходные компания подала заявление в суд штата Делавэр в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США. Yellow уже несколько лет борется с оттоком клиентов и ростом задолженности, достигшей $1,5 млрд. Штат компании насчитывает порядка 30 тысяч сотрудников.

Акции Yellow дешевеют на 18% в начале торгов в среду. За последние три месяца капитализация компании взлетела в 2,7 раза (на 172%), но за последние 12 месяцев фирма потеряла 68% рыночной стоимости.

Делавэр США Yellow
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