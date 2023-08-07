Brent подешевела до $85,42 за баррель

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в понедельник после подъема до максимумов с апреля по итогам предыдущей сессии.

Давление на нефтяной рынок оказывает укрепление доллара США, снижающее привлекательность инвестиций в сырье. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно корзины основных мировых валют, прибавляет в ходе сессии 0,3%.

К 14:20 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,82 (0,95%), до $85,42 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $0,83 (1%), до $81,99 за баррель.

Как Brent, так и WTI, завершили торги в пятницу на максимумах с середины апреля в связи с опасениями сокращения предложения нефти на мировом рынке.

Саудовская Аравия 3 августа объявила о продлении дополнительного добровольного сокращения добычи на 1 млн баррелей в сутки на сентябрь. Россия также продолжит добровольное сокращение поставок нефти на внешние рынки в сентябре на 300 тысяч баррелей в сутки, сказал вице-премьер Александр Новак.