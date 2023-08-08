Brent торгуется у $85,4 за баррель

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти почти не изменились утром во вторник после снижения днем ранее.

Участники торгов ждут свежих данных о состоянии нефтяного рынка: на этой неделе ежемесячные отчеты опубликуют ОПЕК, Международное энергетическое агентство и управление по информации в области энергетики (EIA) Министерства энергетики США, пишет Trading Economics.

К 8:02 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 2 цента (0,02%), до $85,36 за баррель. В понедельник Brent подешевела на $0,9 (1%) - до $85,34 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже на 6 центов (0,07%), до$82 за баррель. За предыдущую сессию контракты подешевели на $0,88 (1,1%) - до $81,94 за баррель.

Поддержку ценам оказывают объявленные Саудовской Аравией и Россией сокращения добычи. В то же время негативным фактором для рынка выступает укрепление доллара США, снижающее привлекательность инвестиций в сырье. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно корзины основных мировых валют, прибавляет во вторник 0,2%.