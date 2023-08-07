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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Цена Brent снизилась до $85,1 за баррель

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Нефть эталонных марок дешевеет в понедельник на фоне фиксации прибыли участниками торгов после подъема до максимумов с апреля по итогам предыдущей сессии, сообщает Trading Economics

Кроме того, давление на нефтяной рынок оказывает укрепление американского доллара, снижающее привлекательность инвестиций в сырье.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:11 по московскому времени снизились в цене на $1,14 (на 1,32%) - до $85,10 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились на $1,17 (на 1,4%) - до $81,65 за баррель.

Прогнозируемый дефицит нефти во втором полугодии 2023 года и исчезновение опасений относительно того, что американская экономика скатится в рецессию, способствовали повышению стоимости топлива. Однако не все аналитики высказывают оптимизм.

"Мы по-прежнему ожидаем рецессии, но теперь мы рассчитываем, что она начнется в первом квартале 2024 года, а не в третьем квартале 2023 года", - сказал экономист Jefferies Томас Саймонс.

нефть
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