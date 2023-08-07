Yadro получит в 2023 году 3,4 млрд рублей субсидий на производство базовых станций

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ в 2023 году выделит Минцифры 3,4 млрд рублей для предоставления субсидий ООО "КНС Групп" (бренд Yadro) на создание базовых станций GSM/LTE/NR (5G). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В документе уточняется, что базовые станции будут создаваться, в том числе, с использованием российской электронной компонентной базы.

"В декабре 2022 года были заключены форвардные контракты с операторами связи на поставку оборудования. Сейчас мы ведем разработку оборудования для сетей связи, в 2025 году планируем первые поставки готовых базовых станций", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе Yadro.

В декабре 2022 года правительство заключило соглашения с ПАО "Ростелеком", госкорпорацией "Ростех" и ООО "КНС Групп" по реализации "дорожной карты" "Современные и перспективные сети мобильной связи". В зоне ответственности "КНС Групп" в рамках соглашения - производство оборудования для операторов сотовой связи, в зоне ответственности "Ростеха" - оборудование связи для ведомственных и частных сетей.

Первоочередная задача этого направления - создание и производство оборудования и решений для мобильной связи 4G и 5G, говорил глава "Ростелекома" Михаил Осеевский. Соглашение предусматривает организацию работы по всему жизненному циклу продукции - от разработки и тестирования до оказания конечных услуг связи гражданам и бизнесу при постоянном взаимодействии производителей, операторов и потребителей.

В мае 2023 года глава ГК Yadro Алексей Шелобков говорил, что стоимость проекта по созданию отечественных базовых станций в рамках форвардных контрактов, заключенных с крупнейшими телеком-операторами, оценивается более чем в 25 млрд рублей. По условиям проекта 50% его стоимости будут профинансированы за счет собственных средств ГК Yadro, еще 50%, как ожидается, составят субсидии.

В декабре 2023 года планируется завершить основной этап строительства завода по производству базовых станций, говорил Шелобков. Также в декабре планируется провести "ранние" полевые испытания прототипов базовых станций. Планируется, что серийное производство базовых станций первого поколения стартует в декабре 2025 года. В дальнейшем компания планирует поэтапное расширение функционала базовых станций, выпуск станций следующего поколения и повышение производительности (планируется до декабря 2028 года).