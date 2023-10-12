"Мегафон" подписал с "Булатом" контракт на поставку до 5 тысяч базовых станций

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Мегафон" и производитель телеком-оборудования ООО "Булат" заключили форвардный контракт на поставку базовых станций, передает корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания соглашения, состоявшегося в рамках демо-дня ИЦК "Мобильная и фиксированная связь".

Контракт предусматривает предельный объем поставок до 5 тысяч базовых станций в 2024-2026 годах, уточнили "Интерфаксу", в пресс-службе "Мегафона".

"Мы договорились с нашим партнером о поставках оборудования, отвечающего всем техническим характеристикам для предоставления абонентам высококачественных услуг связи. Финансовые параметры будут зависеть от конфигураций конкретных поставок и определяться при формировании заказов на конкретные релизы", - сказал представитель оператора.

Гендиректор ООО "Булат" Александр Комаров в ходе демо-дня напомнил, что в 2022 году компанией был заключен первый форвардный контракт с "Ростелекомом" на поставку порядка 17 тысяч базовых станций. "Мы рассчитываем, что в следующем году оборудование по этому форвардному контракту пройдет необходимое лабораторное тестирование и уже встанет на сеть", - сказал Комаров.

В его презентации указано, что начало производства базовых станций намечено на август 2024 года, а их установка на действующие сети - на октябрь.