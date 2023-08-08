Polymetal завершил редомициляцию в Казахстан

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Polymetal завершил редомициляцию с Джерси в Международный финансовый центр "Астана" ("МФЦА") в Казахстане, сообщила компания.

Дата завершения редомициляции, как и планировалось, 7 августа.

Polymetal подтверждает, что акции компании продолжают котироваться на Бирже МФЦА (AIX), которая теперь является местом первичного листинга компании. О возобновлении торгов на AIX будет объявлено отдельно, после завершения технической процедуры переноса реестра.

На период редомициляции Московская биржа также приостановила торги акциями Polymetal, но, как сообщала компания ранее, она ожидает, что вскоре торги возобновятся.

Торги акциями Polymetal на Лондонской фондовой бирже были приостановлены в начале августа и уже не возобновятся. В результате редомициляции акции компании перестали быть совместимы с электронными расчетами в рамках CREST, что привело к несоответствию требованиям листинга на LSE. Делистинг с Лондонской биржи ожидается 29 августа.

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, в Якутии, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейшим акционером является группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (около 24%).