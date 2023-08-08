Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,4-0,7%

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов во вторник продолжил коррекционное снижение из-за фиксации прибыли игроками на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и просевшей нефти (Brent ушла ниже $85 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,4-0,7%, в лидерах отката выступают ранее перекупленные расписки Ozon и "префы" "Сургутнефтегаза".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3070,29 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1009,78 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,3%.

Доллар стоит 95,75 рубля (+0,48 рубля).

Подешевели расписки Ozon (-2,3%), акции "Северстали" (-1,9%), "Роснефти" (-1%), "Норникеля" (-1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,9%), "Магнита" (-0,9%), "АЛРОСА" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,7% и -2,1% "префы"), ВТБ (-0,6%), расписки TCS Group (-0,6%), бумаги "НЛМК" (-0,5%), Сбербанка (-0,5% и -0,7% "префы"), "ММК" (-0,5%), "РусГидро" (-0,5%), "Газпром нефти" (-0,4%), АФК "Система" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,3%), "Русала" (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%), "МТС" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%).

Подорожали акции "Татнефти" (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,5%), ПАО "Полюс" (+0,2%).

Polymetal сообщил во вторник о завершении редомициляции с Джерси в Международный финансовый центр "Астана" ("МФЦА") в Казахстане. Дата завершения редомициляции - 7 августа, как и планировалось. Polymetal подтверждает, что акции компании продолжают котироваться на Бирже МФЦА (AIX), которая теперь является местом первичного листинга компании. О возобновлении торгов на AIX будет объявлено отдельно, после завершения технической процедуры переноса реестра.

На период редомициляции Московская биржа также приостановила торги акциями Polymetal, но, как сообщала компания ранее, она ожидает, что вскоре торги возобновятся. Торги акциями Polymetal на Лондонской фондовой бирже были приостановлены в начале августа и уже не возобновятся.

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник слабо негативный. С одной стороны, нефть торгуется стабильно, но разочаровывает статистика по внешней торговле КНР: вместе с экспортом существенно сокращается импорт, включая падение закупок нефти на 18,8% в июле по сравнению с июнем. Соответственно, китайский негатив может также затронуть акции российских экспортеров, которые дорожали в последнее время, полагает аналитик.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, поводов для агрессивной покупки акций нефтяников нет. Нефть с утра умеренно просела, однако в последние дни очень часто нефтяные котировки растут после полудня, отмечает эксперт.

Нет никаких сомнений, что Банк России продолжит повышать ключевую ставку, а вместе с ней подрастут и проценты по ипотеке, полагает Антонов. При этом заложенный в бюджет РФ объем средств для льготной ипотеки почти выбран. Таким образом, девелоперы лишаются своей основной поддержки - дешевых кредитов на покупку жилья. С учетом того, что рынок недвижимости демонстрирует признаки затоваренности, от акций компаний сектора можно постепенно избавляться, считает аналитик.

"В целом же складывается впечатление, что рынок акций завершает восходящее ралли и входит в полосу высокой турбулентности. Сценарий сильной, процентов на 7-10, коррекции вероятен, хотя не обязателен. Рынок вполне может снимать техническую перекупленность и набираться сил для нового рывка в боковике. Но любой негатив будет провоцировать фиксацию среднесрочной прибыли", - полагает Антонов.

В США накануне индексы акций выросли на 0,6-1,2% во главе с Dow Jones, отыграв часть потерь минувшей недели.

Инвесторы оценивали свежие корпоративные отчеты за II квартал, поскольку каких-либо важных экономических публикаций на первый рабочий день недели запланировано не было.

Около 84% компаний, акции которых входят в расчет S&P 500, уже опубликовали квартальные результаты. В 79% случаев прибыль в расчете на акцию превысила консенсус-прогнозы, по данным FactSet. При этом средний показатель за последние пять лет составляет 77%, за десятилетие - 73%.

Федеральной резервной системе, вероятно, потребуется поднять ключевую процентную ставку еще выше для того, чтобы замедлить темпы роста потребительских цен, считает член совета управляющих Федрезерва Мишель Боуман. "Дополнительные подъемы ставки, скорее всего, могут потребоваться для возврата инфляции на траекторию, которая ведет к целевым 2%", - сказала она.

Между тем президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс, похоже, не склонен к тому, чтобы голосовать за изменение ставки в ближайшее время. Он полагает, что денежно-кредитная политика центрального банка находится "в хорошем состоянии". Процентные ставки достаточно высоки для того, чтобы оказывать понижательное давление на инфляцию - то, что ФРС называет "ограничительной ДКП".

В Азии во вторник преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 не изменился, южнокорейский Kospi просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 1,7%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,3%).

Экспорт Китая в июле сократился на 14,5% в годовом выражении и составил минимальные за пять месяцев $281,76 млрд, по данным Главного таможенного управления. Это самое существенное снижение показателя с февраля 2020 года.

Импорт опустился на 12,4% - до $201,16 млрд. Падение было максимальным с мая 2020 года. При этом показатель снизился по итогам пятого месяца подряд.

Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение экспорта на 12,5%, импорта - на 5%, сообщает Trading Economics.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в июле увеличились на 6,5% в годовом выражении, согласно окончательным данным Федерального статистического управления страны (Destatis). Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 6,8% в июне. Результат совпал как с предварительной оценкой, так и с ожиданиями экспертов, опрошенных Trading Economics.

На нефтяном рынке утром во вторник цены сохраняют умеренную негативную динамику. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени во вторник составила $84,77 за баррель (-0,7% и -1% в понедельник), сентябрьская цена WTI - $81,41 за баррель (-0,6% и -1,1% в понедельник).

Поддержку ценам оказывают объявленные Саудовской Аравией и Россией сокращения добычи. В то же время негативным фактором для рынка выступает укрепление доллара США, снижающее привлекательность инвестиций в сырье. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно корзины основных мировых валют, прибавляет во вторник 0,1% (до 101,96 пункта).

Участники торгов ждут свежих данных о состоянии нефтяного рынка: на этой неделе свои ежемесячные отчеты опубликуют ОПЕК, Международное энергетическое агентство и Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США, пишет Trading Economics.