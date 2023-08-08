Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Сбербанк в июле зафиксировал очередной рекорд по выдаче ипотеки

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Сбербанк в июле 2023 года зафиксировал очередной рекорд по выдаче ипотеки - предоставил 115,4 тысячи жилищных кредитов на 390,5 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Объем выдач в июле по сравнению с июнем вырос на 7,3% (тогда банк предоставил 111,4 тысячи жилищных кредитов на 364,1 млрд рублей).

Всего за январь-июль 2023 года Сбербанк выдал 673,5 тысячи жилищных кредитов на 2,2 трлн рублей. По объему выдачи за семь месяцев текущего года выросли на 86% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

"В июле мы зафиксировали рекордный спрос на ипотеку, особой популярностью пользуются льготные программы банка. Доля льготной ипотеки во всех выдачах Сбера в июле превысила 50% - почти 50 тысяч кредитов на 207 млрд рублей было оформлено с господдержкой", - отметил директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи.

Домклик Сбербанк Алексей Лейпи
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Moody's может снизить рейтинги шести крупных банков США

Moody's может снизить рейтинги шести крупных банков США

Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам на 0,8 п.п.

Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам на 0,8 п.п.

Brent торгуется у $85,4 за баррель

Рубль умеренно подорожал в рамках коррекции после обвала в предыдущие сессии

Рынок акций РФ вечером нивелировал утренний рост из-за укрепления рубля

"АвтоВАЗ" перенесет выпуск Lada Largus из Тольятти в Ижевск

"АвтоВАЗ" перенесет выпуск Lada Largus из Тольятти в Ижевск
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });