Сбербанк в июле зафиксировал очередной рекорд по выдаче ипотеки

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Сбербанк в июле 2023 года зафиксировал очередной рекорд по выдаче ипотеки - предоставил 115,4 тысячи жилищных кредитов на 390,5 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Объем выдач в июле по сравнению с июнем вырос на 7,3% (тогда банк предоставил 111,4 тысячи жилищных кредитов на 364,1 млрд рублей).

Всего за январь-июль 2023 года Сбербанк выдал 673,5 тысячи жилищных кредитов на 2,2 трлн рублей. По объему выдачи за семь месяцев текущего года выросли на 86% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

"В июле мы зафиксировали рекордный спрос на ипотеку, особой популярностью пользуются льготные программы банка. Доля льготной ипотеки во всех выдачах Сбера в июле превысила 50% - почти 50 тысяч кредитов на 207 млрд рублей было оформлено с господдержкой", - отметил директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи.