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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам на 0,8 п.п.

Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам на 0,8 п.п.
Фото: Сергей Булкин/TACC

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Сбербанк сообщил, что повысил ставки по базовым ипотечным программам на 0,8 процентного пункта (п.п.).

"Текущие рыночные условия вынуждают нас с 8 августа скорректировать ставки на 0,8 п.п. по базовым ипотечным программам. При этом мы стремимся, чтобы приобретение жилья в ипотеку оставалось доступным для россиян", - отмечается в сообщении.

Минимальная ставка по ипотеке на жилье в новостройках теперь составляет 11,4%, на вторичном рынке - 11,7%, следует из материалов на сайте банка.

По программам с господдержкой, на которые приходится больше половины всех выдач Сбербанка, ставки не меняются, подчеркнула кредитная организация.

Банк России 21 июля повысил ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов - до 8,5% годовых. 3 августа вице-президент, директор департамента финансов Сбербанка Тарас Скворцов сообщил, что кредитная организация обсуждает вопрос повышения ставок по ипотеке.

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