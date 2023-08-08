"АБ Холдинг" вошел в капитал билетного оператора "Кассир.ру"

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Компания "АБ Холдинг", материнская структура Альфа-банка, вошла в капитал билетного оператора "Кассир.ру", свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

"АБ Холдинг" 7 августа получил 25% долей в ООО "Кассир.ру-национальный билетный оператор". Доля основного владельца компании Евгении Финкельштейна в компании сократилась с 83,66% до 62,75%, доля Надежды Соловьевой - с 16,33% до 12,25%.

В конце июля Альфа-банк сообщил, что стал стратегическим партнером "Кассир.ру". Площадки и организаторы культурных событий получат доступ к финтех-сервисам банка, а клиенты - преимущества при покупке билетов и повышенный кэшбэк, говорилось в сообщении кредитной организации.

"Кассир.ру" уже имел в капитале банка-партнера. С 2018 по 2021 год долей в компании владела TCS Group (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования"). В 2021 году TCS продала долю Финкельштейну, указав, что в дальнейшем планирует развивать это направление экосистемы в рамках партнерств, в том числе с компанией "Кассир".

Выручка "Кассир.ру" по итогам 2022 года по РСБУ составила 770,1 млн рублей, чистая прибыль 8,6 млн рублей. На конец года у компании были чистые отрицательные активы в размере 378 млн рублей.