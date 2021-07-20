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TCS Group вышла из капитала билетного оператора "Кассир.ру"

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - TCS Group (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования") вышла из капитала билетного оператора "Кассир.ру", передав свою долю обратно основному владельцу компании Евгению Финкельштейну, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

TCS, по последним данным, владела 29,13% Кассир.ру. Доля Финкельштейна в компании в середине июля увеличилась с 55,87% до 85% (она полностью находится в залоге у Тинькофф банка). Надежда Соловьева по-прежнему владеет 15% билетного оператора.

Группа Тинькофф планирует продолжить развивать это направление в рамках партнерств, но не только с "Кассир.ру".

"Тинькофф реализовал сделку по продаже принадлежащей ему доли в группе компаний "Кассир.ру". Сделка закрыта 7 июля 2021 года. Коммерческие условия сделки не раскрываются. Покупателем выступил основной владелец компании", - сообщили "Интерфаксу" в "Тинькофф".

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"Стороны выражают благодарность за плодотворное сотрудничество на протяжении трех лет. Дальнейшее развитие этого направления нашей экосистемы мы планируем реализовывать в рамках партнерств, в том числе с компанией "Кассир", - отметил представитель группы.

TCS объявила о приобретении доли в "Кассир.ру" в середине июля 2018 года, не раскрыла ее размер. Позднее из данных "СПАРКа" стало известно, что TCS получила 40% Кассир.ру. В феврале 2019 года доля группы в билетном операторе сократилась до 17,5%, потом в марте выросла до 35%, а в августе того же года чуть снизилась - до 29,13%.

TCS изучает возможности для органического и неорганического развития бизнеса, поэтому в средине марта 2021 года она объявила о планах приостановить выплату дивидендов до конца 2021 года.

В экосистему "Тинькофф", помимо банка и страховой компании, входят такие проекты, как "Тинькофф бизнес" (услуги для малого и среднего бизнеса), "Тинькофф инвестиции", "Тинькофф мобайл" (виртуальный мобильный оператор), "Тинькофф путешествия" (площадка для покупки ж/д и авиабилетов, бронирования отелей и аренды автомобилей), а также lifestyle-сервисы.

Основным акционером TCS Group является траст семьи Олега Тинькова, владеющий 35,1%.

TCS Group Кассир.ру

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