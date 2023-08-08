Суд рассмотрит заявление банка "Зенит" о банкротстве Credit Suisse из-за долга в $13,6 млн

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению заявление банка "Зенит" о признании банкротом швейцарского Credit Suisse AG, говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

Судебное заседание назначено на 14 сентября.

Источник, знакомый с подробностями дела, сообщил "Интерфаксу", что поводом для подачи заявления о банкротстве стала задолженность Credit Suisse перед "Зенитом" в размере $13,6 млн.

В пресс-службе "Зенита" агентству заявили, что банк обратился в суд "за защитой своих прав и законных интересов".

В июне текущего года "Зенит" объявил о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве швейцарского банка UBS AG как правопреемника Credit Suisse, имеющего неисполненное обязательство перед "Зенитом". Размер задолженности Credit Suisse "Зенит" тогда не указывал.

В июле 2023 года "Зенит" подал в Арбитражный суд Москвы иск к Credit Suisse и UBS о солидарном взыскании просроченного основного долга и процентов в размере $13,6 млн, а также $16 тыс. упущенной выгоды за период с 15 марта по 26 июня 2023 года. Поскольку приложения к иску не были переведены на русский язык, суд оставил исковое заявление без движения до 28 августа, потребовав от истца предоставить переводы документов.

В материалах этого дела говорится, что в октябре 2021 года "Зенит" присоединился к соглашению о предоставлении синдицированного кредита предприятию Intergrain S.A., кредитным агентом по которому выступил лондонский филиал Credit Suisse.

В ноябре того же года "Зенит" перечислил заемщику $20 млн. Но после того, как в феврале 2022 года "Зенит" попал под блокирующие санкции Великобритании и США, Credit Suisse уведомил российский банк, что из-за включения "Зенита" в санкционные списки не будет перечислять ему выплаты от заемщика.

Банк "Зенит", основным акционером которого является "Татнефть", по итогам первого полугодия 2023 года занял 29-е место по размеру активов (282,8 млрд рублей) в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Соглашение по покупке оказавшегося в сложной финансовой ситуации Credit Suisse конкурирующим UBS за 3 млрд швейцарских франков ($3,3 млрд) было заключено в марте 2023 года при участии швейцарских властей. Сделка была закрыта в середине июня.