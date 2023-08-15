Суд по просьбе банка "Зенит" арестовал акции "дочек" Credit Suisse и UBS в РФ

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил заявление банка "Зенит" о принятии обеспечительных мер в отношении российского имущества швейцарских банков UBS и Credit Suisse в рамках рассмотрения дела о банкротстве последнего, говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

Определением, принятым 11 августа, суд запретил Credit Suisse AG распоряжаться акциями и долями в дочерних АО "Банк Кредит Свисс (Москва)" и ООО "Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)". UBS AG как правопреемнику Credit Suisse AG суд запретил распоряжаться долями в дочернем ООО "Ю Би Эс Банк".

В определении суда отмечается, что, поскольку обеспечительные меры являются ускоренным средством защиты, для их применения заявителю не требуется доказывать обоснованность требований по существу спора, а достаточно лишь доказать наличие нарушенного права и факт его нарушения.

Вместе с тем, суд отказал "Зениту" в просьбе арестовать средства Credit Suisse и UBS в размере по $13,6 млн (1,3 млрд рублей по курсу на 3 августа 2023 года) на счетах в их дочерних банках в РФ, сославшись на то, что "Зенит" не смог обосновать необходимость этой меры.

Ранее сообщалось, что в августе Арбитражный суд Москвы принял к производству заявление банка "Зенит" о признании банкротом швейцарского Credit Suisse AG. Поводом для подачи заявления стала задолженность Credit Suisse перед "Зенитом" в размере $13,6 млн. Судебное заседание назначено на 14 сентября.

Причины появления этой задолженности раскрываются в материалах дела по иску "Зенита" к Credit Suisse и UBS о солидарном взыскании просроченного основного долга и процентов на сумму $13,6 млн, поданному в Арбитражный суд Москвы в июле текущего года.

В материалах этого дела говорится, что в октябре 2021 года "Зенит" присоединился к соглашению о предоставлении синдицированного кредита предприятию Intergrain S.A., кредитным агентом по которому выступил лондонский филиал Credit Suisse. В ноябре того же года "Зенит" перечислил заемщику $20 млн. После того, как в феврале 2022 года "Зенит" попал под блокирующие санкции Великобритании и США, Credit Suisse уведомил российский банк, что из-за включения "Зенита" в санкционные списки не будет перечислять ему выплаты от заемщика.

Соглашение по покупке оказавшегося в сложной финансовой ситуации Credit Suisse конкурирующим UBS за 3 млрд швейцарских франков ($3,3 млрд) было заключено в марте 2023 года при участии швейцарских властей. Сделка была закрыта в середине июня.

Банк "Зенит", основным акционером которого является "Татнефть", по итогам первого полугодия 2023 года занял 29-е место по размеру активов (282,8 млрд рублей) в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".