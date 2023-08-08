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Woodside Energy продаст LNG Japan 10% доли в месторождении Скарборо

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Австралийская нефтегазовая Woodside Energy Group Ltd. продаст 10% своей доли в проекте по разработке газового месторождения Скарборо консорциуму японских торговых компаний LNG Japan, говорится в пресс-релизе Woodside.

Стоимость доли оценивается в $500 млн. Кроме того, LNG Japan возместит Woodside расходы на реализацию проекта, понесенные с начала минувшего года. Таким образом, общая сумма сделки, которую планируется завершить в первом квартале 2024 года, составит $880 млн.

Разработка месторождения Скарборо входит в число крупнейших проектов австралийской компании и предусматривает транспортировку природного газа по трубопроводу с шельфа на завод Pluto по производству сжиженного природного газа (СПГ), расположенный на побережье Западной Австралии.

Woodside также заключила с LNG Japan соглашение о поставках 900 тысяч тонн СПГ в год на протяжении десяти лет, начиная с 2026 года.

В целом стратегические отношения Woodside и LNG Japan предполагают совместную работу над новыми возможностями в области энергетики, в том числе над проектами по улавливанию и хранению водорода и углерода, сообщается в публикации австралийской компании.

После завершения сделки с японским консорциумом доля Woodside в месторождении Скарборо сократится до 90%.

Скарборо Woodside Energy LNG Japan Австралия Япония
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