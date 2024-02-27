Нефтегазовая Woodside Energy снизила годовую чистую прибыль на 74%

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Австралийская нефтегазовая компания Woodside Energy Group Ltd. по итогам 2023 года снизила чистую прибыль на 74%, в основном, из-за списания стоимости активов в Мексиканском заливе и Австралии. Показатель составил $1,66 млрд по сравнению с $6,5 млрд в 2022 году.

Базовая прибыль, которая не учитывает разовые факторы, упала на 37% - до $3,32 млрд. Выручка опустилась на 17% и составила $13,99 млрд.

При этом добыча Woodside Energy в прошлом году достигла рекордных 187,2 млн баррелей нефтяного эквивалента против 157,7 млн бнэ в 2022 году. Это близко к верхней границе сделанного ранее компанией прогноза в 183-188 млн бнэ.

Продажи углеводородов выросли на 19% - до 201,5 млн бнэ. При этом средняя цена реализации упала на 30% - до $68,6 за баррель.

Woodside Energy подтвердила прогноз, согласно которому в 2024 году планирует добычу в диапазоне 185-195 млн бнэ.

За последние 12 месяцев капитализация Woodside уменьшилась почти на 16%, тогда как фондовый индекс S&P/ASX 200 прибавил 5,6%.