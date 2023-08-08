"Газпром межрегионгаз" организует массовое производство интеллектуальных счетчиков газа

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - "Газпром межрегионгаз" организует работу российской промышленности по массовому производству интеллектуальных счетчиков газа с максимальной долей российских комплектующих, рассказал в интервью "Интерфаксу" генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.

Устройство

Он напомнил: "Такие устройства устанавливаются для удобства, безопасности и комфорта потребителя. Помимо повышения безопасности можно будет наглядно увидеть в кубометрах и рублях, сколько использовано газа, а оплата будет только за фактическое потребление. И сам абонент, исходя из того, что он видит в специальном приложении или на компьютере, сможет корректировать расход".

При этом газовик заявил, что использование такого счетчика не приведет к тому, что при появлении задолженности абонент будет мгновенно отключен: "Нет, отключение производится только в самых вопиющих случаях. Кроме того, такая возможность даже на нормативном уровне появляется только, если абонент в течение двух месяцев не платит за потребленный газ. Но точно не час и не день".

Густов напомнил, что в газовой отрасли обязанность установки узла учета пока находится на потребителе. При этом газовики выступают за внесение изменений в законодательство, чтобы узел учета устанавливал поставщик.

Производство

"Газпром" ведет работу с промышленностью по организации широкого выпуска таких устройств.

"В стране есть восемь крупных производителей узлов учета. Мы понимаем цену устройств, понимаем объем рынка, и когда будет принято решение о том, что установка счетчиков - наша зона ответственности, то готовы их покупать. Практически все комплектующие счетчиков российского производства. Компоненты микроэлектроники еще закупаются за рубежом, но уже проработаны варианты замены, а работа по разработке и внедрению отечественных аналогов выполняется производителями по всей стране", - информировал он.

По информации главы "Газпром межрегионгаза", интеллектуальный газовый счетчик с телеметрией, термокоррекцией, системой передачи данных и возможностью подключения системы безопасного использования газа стоит около 15 тыс. рублей.

Внедрение

Компания готовится к повсеместному внедрению "интеллектуальных счетчиков", ожидая соответствующего решения от законодателя. Счетчики активно устанавливаются в пилотном режиме: "Точечная установка "умных счетчиков" ведется практически по всей стране. Пилотные проекты: в Вологодской, Кировской, Нижегородской, Владимирской и Белгородской областях, в Дагестане, в Кабардино-Балкарии".

"Для "пилотов" выбираем такие регионы, чтобы была большая концентрация разных потребителей: постоянно и временные проживающих - дачников, например, чтобы были рестораны, гостиницы, парикмахерские и так далее. Особенно внимательно мы смотрим на регионы СКФО, где наиболее часто сталкиваемся со случаями самовольных подключений и несанкционированного отбора газа. Безусловно, с совершенствованием системы учета газа бороться с этим становится гораздо легче. Результаты по всем пилотам просто прекрасные: человек платит только за то, что он потребил, все учтено, нет "потерянного" газа", - поделился Густов.