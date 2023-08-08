Сергей Густов: Мнение о сложности подключения предприятия "Газпром межрегионгаз" опровергает, требуя минимум документов

Гендиректор "Газпром межрегионгаза" рассказал, что цель компании - сделать для каждого удобный клиентский путь

Сергей Густов: Мнение о сложности подключения предприятия "Газпром межрегионгаз" опровергает, требуя минимум документов Фото: Пресс-служба "Газпром межрегионгаз"

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Большие контракты, прежде всего на внешнем рынке, привлекают максимум внимания в любой отрасли - и в том числе газовой. Чтобы создать емкость рынка, необходимо на местах проделать работу по созданию сетей, подключению частных, коммерческих и промышленных потребителей. В интервью "Интерфаксу" генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов рассказал о подходах компании к работе с потребителями и строительству газовых сетей. В беседе, проходившей на полях форума в Петербурге, также принял участие руководитель одного из российских регионов, где проходит догазификация, - губернатор Кировской области Александр Соколов.

- Мы привыкли, что подключение к газу - долгожданное событие для потребителя. Но есть такие, кто пока не решил подключаться, не подают заявки. Вы, наверное, анализируете такой тип клиента. Почему они так себя ведут и как надо общаться с ними, какие подобрать слова и решения, чтобы повысить эффективность использования построенных сетей?

- Некая инерционность есть в этом процессе. Действительно, когда распределительный газопровод проходит по улице и создает для всех техническую возможность подключения, по факту подключаются не все сразу, остальные думают - кто-то боится сложностей с оформлением документов, кто-то не понимает преимуществ, кто-то топит дровами или углем "по привычке". Для многих людей старшего поколения даже косметический ремонт в квартире - целая история. Они живут привычно 50-70 лет, все хорошо, а тут - газ пришел! Надо переделывать систему теплоснабжения дома: вместе с установкой газового котла нужно провести трубы, установить конвекторы, батареи, смонтировать систему вентиляции, отдельный дымоход. Все это требует определенных хлопот и усилий.

Но когда на улице жители начинают подключаться, экономить на отоплении, не носят больше дрова и уголь, то соседи начинают интересоваться: "Как это, можно посмотреть? А ты сколько заплатил за трубу до забора? - Нисколько. - Да ладно?! - Точно, и ты попробуй". Поэтому я уверен, что в конце концов, возможно, в горизонте 3-5 лет, все, кому создана техническая возможность подключения, газ получат.

Недавно об этом был разговор с главами субъектов РФ: в некоторых регионах разница между возможностью подключения и принятыми заявками достаточно существенная. Например, в Новгородской области таких домов около 6,5 тыс. Обсудили ситуацию с губернатором региона Андреем Никитиным, чтобы пройти еще раз по домам и сказать: "Уважаемые жители области! "Газпром" пришел к вам с газом! Напишите заявление!". А местные власти предоставят субсидии для строительства сетей внутри участка и покупки газового оборудования для льготных категорий.

- Как перечень льготных категорий перекликается с целевой группой, которую мы сейчас обсуждаем - то есть с теми, кто не подал заявку?

- Очень часто совпадает. Когда президент страны Владимир Путин определил круг льготных категорий и поручил регионами установить субсидии на уровне не менее 100 тыс. рублей, то мы увидели, как активизировались люди. Потому что в эти 100 тыс. рублей помещается весь минимальный набор: можно купить российский котел и плиту, провести газ внутри дома, обустроить систему вентиляции. Если не выбирать какие-то дорогостоящие импортные котлы, а купить все российское - доступное, надежное и эффективное.

Александр Соколов:

- Таких людей, конечно, нужно уговаривать и убеждать, в том числе и на примере их соседей. Когда они понимают, что все-таки в итоге это выгодно, то они подключаются. У нас есть ряд населенных пунктов, в которых используются другие виды топлива, которые фактически дармовые, поскольку мы - край лесной. Но таких населенных пунктов крайне мало, и они в основном не в тех локация, где ведется догазификация. Мероприятия по социальной газификации сейчас проходят в основном вокруг Кирова, темпы высокие.

- К вопросу о доступности составляющих комплекта техники для газификации домовладения. Попытался понять, сколько стоит "интеллектуальный счетчик" газа, установку которых компания активно продвигает. Я попробовал узнать цену - мне попадалась довольно высокие ценники в несколько десятков тысяч рублей.

- Сам интеллектуальный газовый счетчик с телеметрией, термокоррекцией, системой передачи данных и возможностью подключения системы безопасного использования газа стоит около 15 тыс. рублей. И это тоже укладывается в 100 тыс. рублей. Цена котла - 30-35 тыс. рублей, плиты - 15 тыс. рублей. Я эти цифры знаю, сам за ними слежу и в магазины захожу.

То есть в ценовом плане проблем нет, есть другая сложность. Сейчас узел учета должен покупать потребитель. Если кто-то забыл, не передал показания - ходят наши контролеры, проверяют... А мы считаем, что узел учета должен устанавливать поставщик, как сделано несколько лет назад у энергетиков.

Во-первых, это снизит затраты человека на оборудование, во-вторых, повысит безопасность использования газа в быту, в-третьих, мы сможем наладить постоянную и стабильную передачу показаний в автоматическом режиме без участия человека и расширить возможности онлайн-сервисов для оплаты газа.

- Это после принятия законодательных решений. Но вы ведь понемногу уже сейчас их ставите?

- Да, пока это пилотные проекты: в Вологодской, Кировской, Нижегородской, Владимирской и Белгородской областях, в Дагестане, в Кабардино-Балкарии... Ну а точечная установка "умных счетчиков" ведется практически по всей стране.

Для "пилотов" выбираем такие регионы, чтобы была большая концентрация разных потребителей: постоянно и временные проживающих - дачников например - чтобы были рестораны, гостиницы, парикмахерские и так далее. Особенно внимательно мы смотрим на регионы СКФО, где наиболее часто сталкиваемся со случаями самовольных подключений и несанкционированного отбора газа. Безусловно, с совершенствованием системы учета газа бороться с этим становится гораздо легче.

В целом хочу сказать, что результаты по всем пилотам просто прекрасные: человек платит только за то, что он потребил, все учтено, нет "потерянного" газа.

- А как потребители оценивают наличие в комплекте оборудования еще и смарт-счетчика?

- Такие устройства как раз и устанавливаются для удобства, безопасности и комфорта потребителя. Помимо повышения безопасности, можно будет наглядно увидеть в кубометрах и рублях, сколько использовано газа, а оплата будет только за фактическое потребление. И сам абонент, исходя из того, что он видит в специальном приложении или на компьютере, сможет корректировать расход.

Александр Соколов:

- Любое новое всегда должно пробивать некое консервативное восприятие. Но в итоге мы доказываем и показываем, что эти приборы позволяют экономить, повышают безопасность использования газа в быту. И такие примеры людей убеждают, становится все больше и больше пользователей "интеллектуальных счетчиков".

- А этот дорогой и умный счетчик не отключит газ потребителю, если он не заплатил за следующий час или день?

- Нет, отключение производится только в самых вопиющих случаях. Кроме того, такая возможность даже на нормативном уровне появляется, только если абонент в течение двух месяцев не платит за потребленный газ. Но точно не час и не день.

- А насколько уверены производители в обеспеченности комплектующими этих счетчиков?

- Практически все комплектующие счетчиков российского производства. Компоненты микроэлектроники еще закупаются за рубежом, но уже проработаны варианты замены, а разработка и внедрение отечественных аналогов ведётся производителями по всей стране.

Фото: Пресс-служба "Газпром межрегионгаз"

- Какой путь еще необходимо пройти, кроме внедрения программных модулей для использования функционала этих счетчиков?

- Главная задача - подготовиться к повсеместному внедрению "интеллектуальных счетчиков", когда - и если - такое решение будет принято. Но в целом готовность уже есть, проработана в "цифровом" плане вся цепочка от потребителя до нас. В наших региональных компаниях планомерно разворачивается единая информационно-управляющая система "ИУСЦИФРА" - единая система для управления производственно-технологическими процессами. И пилотные проекты показывают, что мы идем и развиваемся в правильном направлении.

В стране есть восемь крупных производителей узлов учета. Мы понимаем цену устройств, понимаем объем рынка и когда будет принято решение о том, что установка счетчиков - наша зона ответственности, то готовы их покупать.

- Есть газификация, но заметен также процесс, если мы говорим о высотных многоквартирных домах, который можно назвать дегазификацей. В высотном строительстве уже нет газовых сетей внутри домов. Многие горожане самостоятельно делают выбор в пользу электрических плит. При этом газ остается в котельных, на ТЭЦ. Стоит ли рассматривать этот процесс как тенденцию?

- В многоэтажном строительстве природный газ - это ведь не только газовая плита в квартире. Это целая система, которую житель "многоэтажки" не видит: стоящие в стороне большие локальные котельные, обеспечивающие и отопление, и горячее водоснабжение квартир. Газовые плиты сейчас практически никто не устанавливает, это факт. Раньше действовало положение, разрешающее монтаж газовых плит только в зданиях до девяти этажей. Теперь нет ограничений по высотности использования газа в квартирах, однако застройщики возводят дома именно с расчетом на электроплиты. Не вижу проблемы, пускай так и делают, ведь отопление и горячее водоснабжение являются основными газозатратными вещами, то есть это 95-98% коммунального потребления.

- Актуален ли вопрос, что в целях повышения уровня безопасности из 9-этажек и даже из 5-этажек могут начать уходить газовые трубы?

- Это возможно. В свое время мы на Петроградской стороне в Санкт-Петербурге реконструировали систему теплоснабжения, и нам было важно обеспечить жителей теплом и горячей водой от централизованных источников - модульных котельных - чтобы уйти от газовых колонок. Вопрос был не в самих колонках, а большом необходимом объеме вентиляции: от каждой колонки в каждой квартире должен быть отдельный вентканал на улицу, а это огромная нагрузка на жилье. Тогда правительство города поддержало проект, в рамках которого вместе с реконструкцией систем теплоснабжения мы прокладывали еще и трубы с горячей водой, чтобы уйти от поквартирных газовых водонагревателей.

Такой процесс правильнее с точки зрения безопасности в многоквартирных домах: лучше пусть все будет на котельной, работающей под надзором специалистов в области промышленной и газовой безопасности.

- А вслед за колонками не может быть отказа от газовых плит?

- При строительстве высоток, как мы с вами уже проговорили, так и происходит. Нет смысла прокладывать отдельно газовую трубу в многоквартирном многоэтажном доме по всем квартирам для установки газовой плиты. А вот в части коммунального потребления стоит двигаться как раз в сторону обеспечения всех котельных в стране природным газом. Только за 2021-2022 годы мы перевели на газ около 3 тыс. котельных.

Но тут важен другой блок нашей работы - частные домовладения. В них нужно обеспечить и отопление, и горячее водоснабжение, и приготовление еды. Есть случаи, когда мы ездим по деревням и видим, что люди подключают к газу котел, а плиту оставляют электрическую. Вероятно, это привычка, хотя очевидно, что если частный дом газифицирован, то правильнее было бы и плиту поставить газовую.

- В 2020 году, когда начали подписывать новые пятилетние программы развития газоснабжения и газификации, по некоторым регионам уровень газификации был почти 100%. Например, в Татарстане. А позже сообщается, что появились новые проекты, программы сильно расширяются. Как это происходит, как набираются эти новые заявки?

- Мы создаем возможности для расширения использования природного газа в регионах: появляются новые потребители, в том числе крупные промышленные, появляется необходимость модернизации источников газоснабжения.

Например, Петербург у нас фактически полностью газифицирован. Но у "Газпрома" совместно с городом большая программа: строим системообразующие газопроводы, которые не увеличат процент газификации, но повысят надежность газоснабжения. Крупные источники - Северная ТЭЦ (ТЭЦ-21) и Южная ТЭЦ (ТЭЦ-22) - в итоге многие промышленные предприятия города будут надежно обеспечены газом.

Если говорить про Татарстан, то впервые подписанную с регионом программу мы начали со строительства газопровода к Свияжскому межрегиональному мультимодальному логистическому центру Зеленодольского района. В данном районе будет размещено много предприятий, часть из которых достаточно газоемкие, соответственно, потребовались дополнительные объемы.

Ставропольский край. Регион почти полностью газифицирован, но в актуализированную программу развития газоснабжения и газификации дополнительно включено техническое перевооружение еще четырех газораспределительных станций - "Шведино", "Донская Балка", "Кавказ", "Ново-Ставропольский" - и крановых узлов газопровода-отвода к ГРС "Невинномысск-1". Итого: модернизация больше 30 ГРС, газопровода-отвода и ГРС-4 Ставрополя, прокладка газопровода-отвода и строительство АГРС вблизи поселка Затеречный Нефтекумского района. Плюс сооружение 70 км распределительных газопроводов и газопроводов-связок. Цель - обеспечить газом всех тех, кому это требуется, в необходимых объемах.

- Газовики часто говорят про это "повышение надежности поставок", но потребителю это не очень заметно и понятно.

- На бытовом уровне все выглядит так: если какой-то нерадивый человек, прокладывая кабель или водопровод, повредит нам газопровод, надо, чтобы вы этого на себе не почувствовали. Если у вас круглосуточно работающее предприятие, которому вообще нельзя прекращать поставку газа, мы срочно переведем его на снабжение из другой трубы, со второго ввода. Задача - чтобы не было концевых газопроводов, при нарушении целостности которых прерывается снабжение важных и ответственных потребителей. Именно поэтому стремимся к созданию систем газоснабжения с использованием двух источников.

- Часто в соседних субъектах РФ уровень газификации разный. Возможно, подключение соседских "облгазов" может быть подспорьем?

- Ситуации, когда негазифицированный населенный пункт и источник его перспективного газоснабжения расположены в разных регионах, действительно, бывают. Как правило, линейная часть объекта в таком случае делится на участки в соответствии с разграничением зон ответственности между газораспределительными организациями компаний группы "Газпром межрегионгаз".

Хороший пример такого подхода - газификация осенью прошлого года Заволжской территории Чебоксар. С запуском газопровода-отвода и ГРС в марийском селе Кокшамары и межпоселковых газопроводов на территории Марий Эл и Чувашии появилась возможность пользоваться газом у жителей двух субъектов РФ.

Также в прошлом году с территории Духовщинского района Смоленской области от действующей ГРС протянуты сети к районному центру Жарковский Тверской области. Газ в Жарковский район пришел впервые, что открыло перспективу газификации других населенных пунктов на его территории.

В числе перспективных проектов - строительство межпоселковых газопроводов от будущей ГРС "Устюжна" Вологодской области к районным центрам Весьегонск и Сандово Тверской области и Пестово Новгородской области.

Еще - межпоселковый газопровод от ГРС Марийского НПЗ до поселка Килемары. Он разделен на четыре этапа, берет начало и завершается в Марий Эл, а его трасса пересекает по пути территорию соседней Кировской области. С реализацией проекта природный газ придет не только в административный центр Килемарского района, но и в поселок Санчурск Санчурского округа Кировской области с перспективой дальнейшей газификации других населенных пунктов обеих территорий.

- Каковы перспективы газификации внутри садовых товариществ?

- Что такое СНТ? Это группа товарищей, которые владеют земельными участками и всеми дорогами, местами общего пользования, в том числе там, где могут проходить трубы. Это их коллективная собственность и ответственность. Сейчас к границам СНТ газовые сети в рамках догазификации уже подводятся бесплатно (при условии, что само СНТ находится в границах газифицированного населенного пункта), и это хорошее подспорье для тех, кто живет в садоводстве постоянно.

- Не муниципальная собственность - и в этом проблема?

- В этом суть. Приведу пример: жилой массив Волхонское в Петербурге. Они передали дороги, водопровод, канализацию, детские площадки в муниципалитет, стали частью Пушкинского района города, и мы сразу пришли туда с газом. СНТ может стать частью населенного пункта, и тогда расположенные в нем дома становятся объектами догазификации. Мы видим, как этот процесс идет: СНТ входят в состав населенных пунктов, а в Санкт-Петербурге тенденция вообще имеет массовый характер.

- Из-за газификации?

- Не только. Так удобнее, ведь дороги, водопроводные сети, сети электроснабжения нужно обслуживать, содержать. А тут и мы приходим с газом.

- Как идет работа по подключению новых крупных потребителей, по их консультированию в организации перевода на газ?

- Наша задача - сделать для каждого удобный клиентский путь, чтобы все потенциальные потребители перешли или подключились к сетевому газу.

Большой пласт - газоснабжение сельскохозяйственных предприятий. Совсем недавно газифицировали сушильно-сортировальный комплекс племенного завода "Гомонтово" в Ленинградской области, который раньше работал на дизеле. В этом году также построили газовые сети к зерносушильному комплексу в Уржумском районе Кировской области. Хороший пример - Брянская область, где в 2022 году подключены к газу более 20 новых предприятий АПК.

Среди других перспективных с точки зрения поставок газа отраслей - строительная и лесная. Переводим на газ целлюлозно-бумажный комбинат в Архангельской области, в июне газифицировали "Серебрянский цементный завод" в Рязанской области.

Кроме того, в текущем году подключили к газовым сетям котельную Уссурийского локомотиворемонтного завода, в Ростовской области газифицировали крупное текстильное предприятие.

За прошлые 20-30 лет в умах засело мнение о сложности подключения к газу. Мы разбиваем это тем, что требуем всего несколько документов, которые есть у каждого предприятия. И мы всем объясняем - от крупных промышленных площадок до кафе и ресторанов - как сейчас легко получить сетевое природное топливо.

- Как ведет себя рынок газа в 2023 году? Можете оценить перспективный спрос по отраслям на ближайшие годы?

- Абоненты группы "Газпром межрегионгаз" отбирают газ в плановых договорных объемах, не ожидаем существенных колебаний спроса.

По нашим оценкам, в ближайшие годы наибольший прирост газопотребления ожидается в агрохимической отрасли - это 24% от общего ожидаемого прироста, электроэнергетической (14%), нефтехимической (13%) и металлургической (9%).