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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Налог на сверхприбыль итальянских банков ограничат суммой в 0,1% их активов

Правительство страны пытается затормозить сокращение совокупной капитализации банков

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Правительство Италии попыталось смягчить последствия своего решения о введении 40% налога на сверхприбыль финансовых компаний, заявив во вторник вечером, что сумма налога не превысит 0,1% активов фининститутов.

Заявление властей о введении налога на сверхприбыль, полученную финкомпаниями в 2022 и 2023 годах за счет роста процентных ставок, шокировало рынки, спровоцировав обвал котировок итальянских банков 8 августа.

Стремясь остановить спад, в результате которого совокупная капитализация финкомпаний страны сократилась на $10 млрд, правительство выпустило новое заявление поздно вечером 8 августа.

Сумма налога не превысит 0,1% от активов финкомпаний, и для банков, уже поднявших ставки по депозитам "в соответствии с февральскими рекомендациями Банка Италии, существенных последствий в результате введения налога не будет", заявил Минфин Италии.

Цена акций UniCredit поднялась на 4,3% в ходе торгов в среду, Intesa Sanpaolo - на 3,2%, BPER Banca - на 3,3%, FinecoBank - на 5,6%, Banco BPM - на 3,5%. Накануне котировки этих банков снизились на 5,9-10,9%.

UniCredit Минфин Италия Intesa Sanpaolo Банк Италии
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