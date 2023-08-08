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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Решение ввести налог на сверхприбыль обрушило котировки итальянских банков

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Правительство Италии согласовало введение единовременного налога в 40% на сверхприбыль, которую финансовые организации получили в 2022 и 2023 годах за счет роста процентных ставок, пишет MarketWatch. Новость об этом обрушила котировки банков.

Цена бумаг UniCredit во вторник падает на 6,6%, Intesa Sanpaolo - на 8,1%.

По оценкам аналитиков Citi, эта мера приведет к падению прибыли итальянских банков в среднем на 19%. Эксперты Bank of America полагают, что налог позволит получить дополнительно 2-3 млрд евро в бюджет страны. Для сравнения: налог на сверхдоходы энергетических компаний принес в бюджет Италии 2,8 млрд евро.

"Достаточно посмотреть на прибыль банков в первом полугодии, чтобы понять, что речь идет не о нескольких миллионах, а о миллиардах евро", - сказал вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

Налог будет высчитываться из чистого процентного дохода банков за 2022 или 2023 год, в зависимости от того, какой показатель будет выше, уточняет CNBC.

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