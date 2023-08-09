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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Аукцион по размещению ОФЗ 26243 признан несостоявшимся

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Министерство финансов 9 августа признало несостоявшимся аукцион по продаже ОФЗ-ПД серии 26243 в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен, сообщило ведомство.

Как отмечают аналитики, решение эмитента о признании аукциона несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен принято впервые с 22 марта текущего года, когда по аналогичной причине не состоялся аукцион по размещению ОФЗ-ИН серии 52005.

Облигации серии 26243 с погашением 19 мая 2038 года имеют 29 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 168 дней, дата выплаты 1-го купонного дохода - 6 декабря 2023 года. Ставка купонного дохода определена в размере 9,8% годовых (1-й купон - 45,11 рубля на облигацию и 2-30-й купоны - 48,87 рубля на облигацию).

ОФЗ Минфин
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