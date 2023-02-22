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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:01

Минфин РФ признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ 26240

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 22 февраля признало несостоявшимся аукцион по продаже ОФЗ-ПД серии 26240 в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 26240 с погашением 30 июля 2036 года имеют 29 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 231 день, дата выплаты 4-го купонного дохода - 16 августа 2023 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7% годовых (1-й купон - 44,3 рубля на облигацию и 2-30-й купоны - 34,9 рубля на облигацию).

Аналитики отмечают, что Минфин признал аукцион по размещению нового госдолга несостоявшимся впервые с 21 сентября 2022 года, то есть впервые за последние пять месяцев. Тогда ведомство также признало несостоявшимся аукцион по продаже ОФЗ-ПД серии 26240 на сумму 10 млрд рублей по номиналу в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.

Минфин РФ
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