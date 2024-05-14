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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Задолженность американцев в I квартале выросла до нового рекорда

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Совокупная задолженность домохозяйств США в первом квартале 2024 года увеличилась на 1,1% (на $184 млрд) к предыдущему кварталу и достигла рекордных $17,69 трлн, говорится в сообщении Федерального резервного банка Нью-Йорка.

За год сумма долга выросла на $398 млрд.

Долги американцев по ипотечным кредитам повысились на $190 млрд в поквартальном сравнении и достигли $12,442 трлн. Задолженность по кредитным картам тем временем сократилась на $14 млрд, до $1,115 трлн, по студенческим кредитам - на $6 млрд, до $1,595 трлн.

Задолженность по автомобильным кредитам выросла на $9 млрд (до $1,616 трлн), повышательная тенденция сохраняется со второго квартала 2020 года, отмечается в сообщении ФРБ.

Доля существенной просрочки платежей (90 дней и более) на конец марта составляла 1,54% против 1,08% на конец первого квартала 2023 года.

США ФРБ Нью-Йорка
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