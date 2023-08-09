Контролирующий акционер L'Occitane намерен выкупить акции компании

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Председатель правления L'Occitane International SA Рейнольд Гейгер, владеющий контрольным пакетом этого производителя косметики, планирует выкупить не принадлежащие ему акции у их держателей из расчета стоимости компании в $6,5 млрд, сообщает Bloomberg.

По данным источников агентства, Гейгер может предложить владельцам акций по 35 гонконгских долларов ($4,48), что на 37% выше их стоимости на закрытие рынка во вторник (25,5 гонконгского доллара).

В среду торги акциями L'Occitane были приостановлены перед открытием рынка в Гонконге.

Как отмечают источники, Гейгер, владеющий более 70% акций L'Occitane, уже заручился необходимой финансовой поддержкой и может объявить о выкупе акций компании в ближайшие дни.

Ранее он обсуждал с советниками возможность вывода L'Occitane на одну из европейских бирж в следующем году при наличии подходящих рыночных условий, сообщил один из источников.

L'Occitane, штаб квартира которой находится в Женеве, провела IPO в Гонконге на $787 млн в 2010 году. Ей принадлежат бренды косметики L'Occitane en Provence, Melvita, Elemis, Grown Alchemist и Erborian.

Акции L'Occitane в Гонконге с начала текущего года подорожали на 4,7%.