Миллиардер Рейнольд Гейгер может выкупить L'Occitane при содействии Blackstone

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Председатель правления L'Occitane International SA, миллиардер Рейнольд Гейгер, владеющий контрольным пакетом акций французского производителя косметики, намерен выкупить оставшуюся долю в компании при участии американской инвестгруппы Blackstone Inc., сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По данным источников, Blackstone намерена предоставить Гейгеру финансирование для совершения сделки, о которой может быть объявлено в ближайшие дни. При этом источники отметили, что переговоры могут затянуться, а сделка может не состояться.

Представители Blackstone отказались от комментариев, L'Occitane не ответила на запрос Bloomberg.

Капитализация L'Occitane составляет порядка 43,6 млрд гонконгских долларов ($5,6 млрд). Доля Гейгера оценивается более чем в 70%. Акции компании с начала года подскочили в цене на треть.

L'Occitane была основана в 1976 году, в 2010 году компания провела IPO на Гонконгской фондовой бирже. Ей принадлежат бренды косметики L'Occitane en Provence, Melvita, Elemis, Grown Alchemist, Erborian и Sol de Janeiro.