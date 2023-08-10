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Байден подписал указ, ограничивающий инвестиции США в Китай

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Американский президент Джо Байден подписал указ, ограничивающий инвестиции Соединенных Штатов в определенные технологии и продукты в странах, "вызывающих озабоченность", мотивируя решение интересами национальной безопасности, сообщил Белый дом.

Отмечается, что ограничения на инвестиции касаются сфер, "связанных с секретными технологиями, критически важными для национальной безопасности": полупроводники и микроэлектроника, квантовые информационные технологии и искусственный интеллект.

"Указ будет направлен на то, чтобы помешать зарубежным странам, вызывающим озабоченность, использовать инвестиции США в этот узкий набор технологий, которые имеют решающее значение для поддержки развития их военных, разведывательных, надзорных и кибернетических возможностей, которые ставят под угрозу национальную безопасность США", - подчеркнули в администрации Байдена.

В приложении к указу "КНР, включая Специальный административный район Гонконг и Специальный административный район Макао, названа страной, вызывающей озабоченность", говорится в сообщении.

Агентство Associated Press (АР), комментируя указ отметило, что "официальные лица, ознакомившиеся с приказом, заявили, что Китай использовал инвестиции США для поддержки разработки вооружений и модернизации своих вооруженных сил".

По его мнению, новые ограничения были введены "не для того, чтобы подорвать экономику Китая", они дополнят введенные в прошлом году меры по контролю над экспортом в Китай передовых компьютерных чипов, что вызвало резкую негативную реакция Пекина.

Агентство приводит слова бывшего чиновника казначейства Филипа Людвигсона: "При том, что указ первоначально ограничен полупроводниками и микроэлектроникой, квантовыми информационными технологиями и искусственным интеллектом, он явно предусматривает будущее расширение на другие секторы".

АР напоминает, что, по данным Государственного валютного управления КНР, во втором квартале этого года прямые иностранные инвестиции в Китай упали на 89%, до $4,9 млрд, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Джо Байден Китай США
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