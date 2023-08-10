МИД КНР выступил против введенных США ограничений на американские инвестиции в Китай

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Китай выступает против вводимых Соединенными Штатами ограничений в инвестиции в ряд секторов китайской экономики и уже сделал США соответствующее представление, сообщил МИД КНР в четверг.

"Китай выражает серьезное недовольство и решительно выступает против настойчивости США по введению инвестиционных ограничений в отношении Китая и предложил американской стороне провести серьезные переговоры", - говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что истинная цель Вашингтона состоит в том, чтобы "лишить Китай права на развитие и защитить собственные гегемонистские интересы США". Там подчеркивают, что ограничения - "это неприкрытое экономическое принуждение и технологическое запугивание", к которому США прибегают в ущерб международному экономическому и торговому порядку, серьезно нарушая стабильность глобальной промышленной цепочки.

Китай призывает Соединенные Штаты отказаться от политики создания препятствий на пути развития китайской экономики, "отменить инвестиционные ограничения в отношении Китая и создать хорошие условия для китайско-американского экономического и торгового сотрудничества".

"Китай будет уделять пристальное внимание соответствующим тенденциям и решительно защищать свои собственные права и интересы", - подчеркнули в МИД КНР.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден подписал указ, ограничивающий инвестиции Соединенных Штатов в определенные технологии и продукты в странах, "вызывающих озабоченность", мотивируя решение интересами национальной безопасности, сообщил Белый дом.

В нем отмечается, что ограничения на инвестиции касаются сфер, "связанных с секретными технологиями, критически важными для национальной безопасности": это полупроводники и микроэлектроника, квантовые информационные технологии и искусственный интеллект.

В приложении к указу "КНР, включая специальный административный район Гонконг и специальный административный район Макао, названа страной, вызывающей озабоченность", говорится в сообщении.

Агентство Associated Pres, комментируя указ, приводит слова бывшего чиновника казначейства Филипа Людвигсона: "В то время как указ первоначально ограничен полупроводниками и микроэлектроникой, квантовыми информационными технологиями и искусственным интеллектом, он явно предусматривает будущее расширение на другие секторы".