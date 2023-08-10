Угроза забастовки на СПГ-заводах Австралии взвинтила цены на газ до $450 за тыс. кубометров

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Угроза забастовки на нескольких СПГ-заводах в Австралии взвинтила цены на газ в Европе на 28% - до максимального уровня с середины июня, до $450 за тысячу кубометров.

Дополнительным фактором роста котировок стало падение выработки электроэнергии на ветроэнергетических установках.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) принял от "Газпрома" заявку на транспортировку на четверг в объеме 42,4 млн куб. м, сообщила украинская компания. В среду показатель был такой же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Опубликованная номинация является максимальной технически возможной на данном направлении заявкой с учетом всех введенных украинской стороной ограничений.

Официальный представитель монополии Сергей Куприянов сообщил журналистам: "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 млн куб. м на 10 августа. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена".

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что оснований для форс-мажора не существует, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Спотовая цена газа в Европе в среду взлетела на 28%. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $427 за тысячу кубометров. Утром в четверг котировки продолжили рост, достигнув $450.

Причиной тому стала угроза забастовки на СПГ-заводах Chevron и Woodside в Австралии - второго крупнейшего экспортера сниженного природного газа в мире. Сокращение предложения в Азии может отразиться и на рынке Атлантики. Дополнительные факторы роста цен - профилактика на добычных промыслах в Норвегии и повышение температуры воздуха в Европе.

Заметен разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой. Сентябрьский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $394; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $347.

Ветрогенерация в Европе в среду обвалилась в два раза по отношению к уровням воскресенья-вторника. Ветряки 9 августа обеспечили 13,6% потребностей региона в электроэнергии, сообщает ассоциация WindEurope. В августе 2022 года их вклад был 10%, в июле 2023-го - 14%.

Запасы в Европе

Европа продолжает закачку газа в хранилища. Текущий уровень запасов достиг 88,01% - это на 14 процентных пунктов выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет, сообщает Gas Infrastructure Europe.

За газовые сутки 8 августа резервы удалось увеличить на 0,3 процентного пункта. Темпы закачки по-прежнему заметно уступают обычным уровням за последние пять лет. Тем не менее, при сохранении этой интенсивности в течение всего лета к концу сентября можно будет обеспечить целевой уровень в 90% наполненности хранилищ.

Европейские терминалы по приему СПГ в июле работали со средней производительностью 56%, с начала августа загрузка составляет только 49%. В пересчете на сутки августовский импорт СПГ может быть минимальным с 2021 года.

Запасы в США

Состояние запасов в американских ПХГ приобретает все большее значение, так как страна активно наращивает экспорт.

США продолжают сезон закачки. За очередную отчетную неделю резервы газа выросли на 0,4 млрд куб. м - это в два раза меньше, чем стандартный объем для этого времени года.

Текущий уровень запасов в стране - 62%, что на 12 процентных пунктов превосходит средний за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго.