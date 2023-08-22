Газ в Европе может подорожать до 101 евро за МВт.ч из-за забастовки в Австралии

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Цены на газ в Европе могут подняться выше отметки в 100 евро за МВт.ч ($1122 за тысячу кубометров), если ситуация с трудовым спором на австралийских СПГ-предприятиях будет развиваться по наихудшему сценарию, считают эксперты Goldman Sachs Group Inc. Их мнение приводит The Wall Street Journal.

Ранее сообщалось, что работники трех австралийских заводов, экспортные мощности которых составляют в общей сложности 150 млн кубометров в газообразном состоянии СПГ в сутки, собираются бастовать.

На данный момент нет уверенности в том, что забастовка состоится, или в том, что она затронет экспортные мощности в полном объеме, отмечают эксперты Goldman.

Однако, если забастовка начнется, и экспорт с трех предприятий прекратится полностью, цены на газ в Европе могут подняться до 101 евро за МВт.ч, полагают аналитики инвестбанка. При такой цене на газ европейские электростанции будут вынуждены переключаться на использование нефти, что уменьшит спрос на импорт СПГ, отмечают в Goldman.

Спотовый индекс TTF на газ "на день вперед" сейчас торгуется по 43,25 евро за МВт.ч, или $485 за тысячу кубометров.