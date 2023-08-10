Ученые считают, что изучать глубинную нефть для России важнее освоения шельфа

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Опыт Китая по выявлению залежей углеводородов на больших и сверхбольших глубинах должен стать для России примером к более пристальному изучению "глубинной нефти", считают ученые.

Потенциальное открытие залежей углеводородов на больших глубинах в нефтегазовых провинциях, где уже есть развитая инфраструктура, может стать приоритетнее шельфовых месторождений, для освоения которых еще нужны особенные технологии и оборудование, пишут авторы статьи "Перспективы нефтегазоносности глубокозалегающих комплексов России (по результатам сравнения с изученными районами внутреннего Китая)", опубликованной в журнале "Минеральные ресурсы России. Экономика и управление". Это сотрудники ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский горный университет".

Эксперты отмечают, что к числу наиболее значимых мировых достижений в освоении углеводородов за последнее десятилетие можно отнести сланцевую революцию, которая позволила США стать экспортером газа и занять лидирующую позицию в мире по добыче нефти. А также новые технологии глубокого бурения, что дало возможность Китаю сделать массовые открытия углеводородов на глубинах выше 5 км и нарастить добычу нефти и газа, обогнав по этому показателю многие страны.

Что касается сланца, то Россия серьезно работает в этом направлении, крупные недропользователи ("Газпром нефть", "Роснефть", "ЛУКОЙЛ", "Сургутнефтегаз") имеют собственные полигоны и тестируют технологии. Разработаны подходы для освоения сланцевых запасов (горизонтальное бурение, многостадийный гидроразрыв пласта). Однако отсутствие прогресса при изучении толщ связано с неприменимостью апробированных технологий, не ясностью перспектив рынка нефти, а также с огромной сырьевой базой традиционных разведанных запасов газа, говорится в статье.

Еще одна тема, касающаяся геологоразведки на больших глубинах, получает сейчас вторую жизнь в связи с выявлением в мире значительного количества залежей нефти и газа на больших и сверхбольших глубинах (5-8 км и более). Авторы статьи подчеркивают, что исследованием "глубинной нефти" активно занимались ученые еще в СССР, ими было установлено, что процессы нефтегазообразования на больших глубинах существенно отличаются.

"При изучении внутренних бассейнов Китая установлено, что в условиях быстрого повышения температуры, но короткого времени нагрева в глубоких и сверхглубоких горизонтах сохраняются условия существования залежей нефти и газового конденсата. Как видно на примерах Джунгарского и Сычуанского бассейнов, большая часть осадочного чехла, находящегося на глубинах более 5 км (Джунгарский бассейн), претерпела быстрое погружение и эрозию, что привело к формированию скоплений на глубинах 6,5 км и более в зоне относительно высоких давлений и переформированию нефтяных и конденсатных скоплений в газовые (Сычуань). Важнейшим для глубоких горизонтов является тесная взаимосвязь между температурой и пластовым давлением, определяющая условия нефтегазообразования и сохранения нефти и конденсата", - говорится в статье.

В России, несмотря на достаточно высокую геологическую исследованность нефтегазовых провинций (НГП), количество открытий на больших и сверхбольших глубинах исчисляется единицами. Сверхглубокие и глубокие скважины в последние 20 лет практически не бурятся, и, соответственно, каких-либо новых знаний в этой области получить не представляется возможным, сожалеют ученые.

При этом в нефтегазовых регионах с развитой инфраструктурой и продолжительной историей изучения есть все признаки формирования углеводородов на больших глубинах. Ученые провели оценки, согласно которым наиболее значимым потенциалом преимущественно жидких УВ на глубинах 5-10 км обладают: Прикаспийская, Анабаро-Вилюйская, Тимано-Печорская, Западно-Сибирская нефтегазовые провинции. При этом Баренцевоморская и Северо-Карская НГП имеют преимущественно газовый потенциал.

"Изучение и освоение арктического шельфа, по крайней мере удаленных от берега районов, откладывается на продолжительный период, вероятно, за пределы середины текущего века. И потому вряд ли можно рассчитывать на большой интерес к их изучению в ближайшее 30-летие, несмотря на огромный потенциал глубоких горизонтов и их широкое развитие в таких провинциях, как Баренцевоморская, Северо-Карская, Лаптевоморская и Восточно-Сибирского моря", - считают авторы статьи.

"При этом глубокопогруженные горизонты акваториальных продолжений Тимано-Печорской, Западно-Сибирской и Прикаспийской провинций, безусловно, станут предметом пристального изучения, особенно при обосновании перспектив нефтеносности или возможности выявления обогащенных конденсатом залежей газа. Наиболее перспективными к изучению глубокозалегающие горизонты при этом приурочены к подсолевым комплексам и областям развития внутриконтинентальных рифтов (авлакогенов)", - резюмируется в материале.