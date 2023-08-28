"Роснефть" в 2-3 раза увеличит продуктивность скважин Бажена
Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Специалисты научного института "Роснефти" в Уфе разработали инновационную технологию многостадийного гидравлического разрыва пласта (МГРП) для сверхнизкопроницаемых пород, которая увеличит продуктивность скважин в 2-3 раза на месторождениях со сложным геологическим строением.
Как сказано в пресс-релизе компании, технология подразумевает поочередное закачивание пропанта с гелем высокой и низкой вязкости в трещину разрыва, что способствует увеличению ее длины.
Благодаря МГРП уже зафиксированы фонтанные притоки нефти с высокими дебитами 80 и 200 тонн в сутки соответственно на двух скважинах Баженовской свиты. Показатели в два раза превышают те, которые были получены ранее на аналогичных объектах, отмечает "Роснефть".
"Развитие инновации позволит нарастить добычу баженовской нефти за счет вовлечения в разработку новых участков по всей Западной Сибири", - сообщила компания.
НК планирует продолжить опытно-промышленные мероприятия еще на 16 горизонтальных скважинах, потенциал применения технологии - более тысячи скважин.