Компания Tapestry покупает владельца Jimmy Choo и Versace за $8,5 млрд

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Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Американская Tapestry Inc., которой принадлежат бренды Coach, Kate Spade и Stuart Weitzman, за $8,5 млрд покупает Capri Holdings, владельца модных домов Michael Kors, Jimmy Choo и Versace, говорится в совместном пресс-релизе двух компаний.

Tapestry заплатит $57 за акцию Capri, что на 65% выше стоимости бумаг компании на закрытие рынка в среду.

"Сделка позволит объединить вместе шесть взаимодополняющих брендов с глобальным охватом", - отмечается в пресс-релизе.

Совокупные продажи Tapestry и Capri в прошлом финансовом году превысили $12 млрд, скорректированная операционная прибыль составила около $2 млрд.

Слияние двух компаний, как ожидается, позволит добиться экономии на расходах в размере более $200 млн в течение трех лет после закрытия сделки за счет уменьшения операционных издержек и повышения эффективности цепочек поставок.

Советы директоров Tapestry и Capri одобрили сделку и рассчитывают закрыть ее в 2024 календарном году.

Акции Capri взлетели в цене на 58% в ходе предварительных торгов в четверг, стоимость бумаг Tapestry снизилась на 4,1%.