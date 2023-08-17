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Владелец брендов Coach и Kate Spade неожиданно сократил выручку в IV финквартале

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Американская компания Tapestry Inc., которой принадлежат модные бренды Coach, Kate Spade и Stuart Weitzman, отчиталась о снижении выручки в четвертом 2023 финансового года и дала слабый прогноз прибыли на текущий фингод.

Как говорится в отчетности компании, её выручка за квартал, завершившийся 1 июля, понизилась до $1,619 млрд с $1,625 млрд за аналогичный период прошлого года.

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Чистая прибыль тем временем выросла до $224 млн, или 95 центов на акцию, по сравнению с $189 млн, или 75 центами на акцию, за сопоставимый период прошлого года.

Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали прибыль в размере 97 центов на акцию при выручке в $1,653 млрд.

Продажи бренда Coach выросли на 3%, до $1,25 млрд, бренда Kate Spade - понизились на 10%, до $309,5 млн. Бренд Stuart Weitzman, специализирующийся на обуви, зафиксировал снижение выручки на 13%, до $62,6 млн.

Всего в минувшем фингоду компания снизила выручку до $6,66 млрд с $6,68 млрд годом ранее, а чистая прибыль повысилась до $936 млн, или $3,88 на акцию, с $856 млн, или $3,17 на акцию. Годовая прибыль в расчете на акцию стала рекордной в истории компании.

Tapestry ожидает, что в 2024 фингоду её выручка составит около $6,9 млрд, а прибыль в расчете на акцию - $4,10-4,15. Консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков предусматривает выручку в размере $6,9 млрд и прибыль на уровне $4,22 на акцию.

Акции Tapestry дешевеют на 1% в ходе предварительных торгов в четверг. Капитализация компании снизилась на 10% с начала года, до $4,1 млрд, тогда как индекс S&P 500 за этот период прибавил 15%

Tapestry
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