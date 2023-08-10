Костин сообщил о согласии ряда стран разместить альтернативный депозитарный хаб

Представителям ВТБ об этой готовности сообщили в некоторых странах Персидского залива

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Некоторые государства Персидского залива выразили готовность разместить на своих территориях альтернативный Euroclear международный расчетно-депозитарный хаб, о необходимости создания которого ранее заявил ВТБ. Об этом президент-предправления ВТБ Андрей Костин сообщил президенту Владимиру Путину.

"Мы также продвигаем идею создания расчетно-депозитарного хаба на смену Euroclear. Как известно, Euroclear скомпрометировал себя, заморозив огромные средства, в том числе российских граждан, сегодня. Но многие государства, мы говорили с несколькими государствами Персидского залива, готовы у себя размещать такие хабы с тем, чтобы создать альтернативу. Причем это не направлено против кого-то, это просто альтернативный вариант, который будет лишен каких-либо политических, каких-то других ограничителей", - сказал Костин.

Впервые о необходимости создания альтернативного международного депозитарного расчетного хаба Костин высказался на Финансовом конгрессе Банка России в начале июля. Этот пункт вошел в программу создания параллельной системы международных расчетов и инфраструктуры финансового рынка, разработанную банком.

"Все мы столкнулись с проблемами Euroclear и Clearstream. (...) Мы считаем, что центр по сделкам нового финансового депозитария можно разместить в одной из стран Персидского залива с учетом концентрации большого капитала в этом регионе", - заявлял Костин.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина поддержала эту идею. "Что касается создания депозитарного хаба, регионального, международного, мне кажется, это очень хорошая идея. Конкретику надо обсуждать вместе с рынком и вместе с партнерами, будет ли интерес по созданию этого хаба и в чем он может заключаться. Но идея, на мой взгляд, очень продуктивная для дальнейшей ее проработки. Именно для развития международного рынка капитала", - сказала она.

Костин в беседе с президентом Путиным также отметил, что в последние месяцы наблюдается активное развитие двусторонних расчетов между странами. "Мы знаем, что и крупнейшие государства Азии, такие как Китай, Индия, Индонезия, арабские страны, особенно Персидского залива, Саудовская Аравия, (...) в Африке эти процессы пошли, и африканские страны начинают рассчитываться между собой в национальных валютах и, что важно, создают новую инфраструктуру. В частности, на замену SWIFT приходят системы, которые заменяют его и создаются самими этими странами. Думаю, одна из наших задач сегодня - совместить эти системы. Потому что каждый разрабатывал свою - есть у китайцев, есть у индусов, есть и у нас - но важно, чтобы они могли друг с другом взаимодействовать. Я думаю, что это очень важный момент", - сказал он.

С развитием цифровых технологий, в частности, внедрением цифровых валют, полагает Костин, в следующем году можно будет наблюдать "бурный переход на расчеты в национальных валютах в странах, как мы называем, Глобального Юга - то есть в развивающихся государствах, государствах дружественных к нам на сегодня".