ВТБ предложил создать параллельную систему расчетов и инфраструктуры финрынка
Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - ВТБ разработал программу создания параллельной системы расчетов и инфраструктуры финансового рынка, заявил на Финансовом конгрессе Банка России глава ВТБ Андрей Костин.
Программа состоит из четырех пунктов:
1. Замена SWIFT на другую систему обмена финансовых сообщения, основанную на новых технологиях;
2. Замена прямых корреспондентских отношений на горизонтальные связи между локальными банками с применением технологии blockchain;
3. Создание альтернативного международного депозитарного расчетного хаба;
4. Создание новых инструментов для привлечения капитала.